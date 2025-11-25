В Бухаресте прошел турнир по мини-футболу среди туркменских студентов

22 ноября в румынской столице состоялся товарищеский турнир по мини-футболу между туркменскими студентами, обучающимися в вузах Румынии. Мероприятие организовало посольство Туркменистана в Румынии и приурочило к 30-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана и «Году мира и доверия».В соревнованиях приняли участие восемь команд из различных румынских городов — Бухареста, Плоешти, Тимишоары, Клуж-Напоки и других. Турнир прошел в духе спортивного соперничества и дружеского взаимодействия.

По результатам игр победители и призеры получили медали, почетные грамоты и кубки. Награды вручили командам, занявшим первые три места, а также лучшему игроку и лучшему вратарю турнира.

Организаторы отметили, что проведение турнира демонстрирует развитие молодежных инициатив и укрепление международного сотрудничества между Туркменистаном и Румынией.