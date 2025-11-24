150 австралийцев старше 100 лет установили рекорд Гиннесса

В Австралии состоялось крупнейшее собрание долгожителей: 150 жителей страны в возрасте от 100 лет и старше встретились на праздничном обеде. Их общий возраст превысил 15 тысяч лет. Мероприятие было отмечено Книгой рекордов Гиннесса.

Встреча прошла в парламенте Нового Южного Уэльса в День бабушек и дедушек, который отмечается в Австралии в последнее воскресенье октября. Организатором акции стала компания My Guardian, предоставляющая услуги по уходу за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.

К событию начали готовиться год назад. Организаторам нужно было учесть потребности большого числа участников старшего возраста. В подготовке задействовали волонтёров, родственников участников и партнёров компании.

Возраст каждого долгожителя был подтверждён документально. Самому старшему из участников было 109 лет.

Когда одного из гостей спросили, как ему удалось сохранить здоровье и дожить до столь почтенного возраста, он сказал: «Что бы вы ни делали, старайтесь изо всех сил».

Отметим, что старейшим человеком на Земле на данный момент считается жительница Великобритании Этель Катерхэм. 21 августа 2025 года ей исполнилось 116 лет.