ЮНИСЕФ отметил успехи Туркменистана в развитии инклюзивного образования

Построение инклюзивного будущего для каждого ребенка, особенно детей с инвалидностью, требует объединения усилий всех систем, поддерживающих развитие детей. Об этом заявила глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпа Ратна, выступая на международном форуме «Нейтралитет и гуманизм: всесторонняя поддержка во имя инклюзивного будущего», приуроченном ко Всемирному дню ребенка.

«Каждый элемент этой системы представляет собой часть пазла – образование, здравоохранение, социальная защита, реабилитация, поддержка сообщества. И, как в настоящем пазле, картина становится полной только тогда, когда все части соединяются вместе», – отметила Ратна.

По ее словам, этот год имеет особое значение для Туркменистана, который отмечает 30 лет постоянного нейтралитета и год мира и доверия – ценности, глубоко резонирующие с миссией ЮНИСЕФ.

Глава представительства подчеркнула, что глобальный стратегический план ЮНИСЕФ на 2026-2029 годы ставит инклюзию в центр работы организации. «Это глобальное обязательство полностью отражено в новой совместной программе ЮНИСЕФ и правительства на 2026-2030 годы для Туркменистана, которая ставит в основу инклюзию инвалидности и семейный уход», – отметила она.

Ратна отметила вклад различных ведомств Туркменистана. Министерство образования расширяет инклюзивное обучение, чтобы дети с инвалидностью могли учиться вместе со сверстниками в обычных школах. Министерство здравоохранения укрепляет систему ранней диагностики, реабилитации и базовых медицинских услуг. Министерство труда и социальной защиты развивает социальные услуги и семейную поддержку.

«Благотворительный фонд продолжает отстаивать права детей, нуждающихся в опеке, и оказывает поддержку детям по всей стране и за ее пределами», – добавила Ратна.

Она также отметила, что Федерация тенниса Туркменистана продвигает инклюзию через спорт, а прошедшие в рамках мероприятия соревнования по теннису на колясках наглядно продемонстрировали, как выглядят инклюзивное участие и расширение возможностей.