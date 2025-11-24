Царукян одержал победу удушающим приемом над Хукером на турнире UFC в Дохе

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян завершил досрочно главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Дохе, победив новозеландца Дэна Хукера.

Схватка в легковесном дивизионе закончилась на четвертой минуте второго раунда, когда Царукян провел удушающий прием.

В рамках со-главного события вечера ирландец Иэн Гэрри по решению судей одержал верх над экс-чемпионом полусреднего веса американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом. Тяжеловес Шамиль Газиев, выступающий за Бахрейн, потерпел досрочное поражение от доминиканского спортсмена Вальдо Кортес-Акосты.

Царукяну 29 лет, в его активе 23 победы при трех поражениях в смешанных единоборствах. В январе текущего года он должен был выйти на бой против Ислама Махачева за титул чемпиона в легком весе, однако снялся с поединка по причине травмы. В настоящее время спортсмен располагается на 14-м месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P).

35-летний Хукер провел 37 боев в смешанных единоборствах, одержав 24 победы и потерпев 13 поражений. Новозеландец занимает шестую позицию в рейтинге легковесов организации.