ООН и Туркменистан развивают первую национальную стратегию по правам инвалидов

ООН совместно с правительством Туркменистана работает над разработкой первой национальной стратегии по правам людей с инвалидностью. Об этом заявил координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, выступая на международном форуме «Нейтралитет и гуманизм: всесторонняя поддержка во имя инклюзивного будущего», приуроченном ко Всемирному дню ребенка.

«Эта стратегия, основанная на правах человека и жизненном опыте, обеспечит, чтобы инклюзия стала устойчивой и преобразующей частью развития Туркменистана», – отметил Шлапаченко.

По словам координатора ООН, Всемирный день ребенка напоминает о совместной ответственности за обеспечение того, чтобы каждый ребенок пользовался равными правами, защитой и возможностями для развития. «Это наше обязательство в рамках Конвенции ООН о правах ребенка, к которой Туркменистан присоединился в 1993 году», – подчеркнул он.

Шлапаченко отметил, что инклюзия невозможна без межсекторального сотрудничества. «Образование, здравоохранение, социальная защита, спорт и общество должны работать вместе как единое целое», – сказал он.

Координатор ООН сообщил, что месяц назад была подписана Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и системой ООН в Туркменистане до 2030 года, которая также ориентирована на расширение возможностей для детей и людей с инвалидностью.

«ООН продолжает поддерживать Туркменистан в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, где права детей и людей с инвалидностью занимают центральное место», – заявил Шлапаченко.

По его словам, в текущем году были предприняты значительные шаги по продвижению инклюзии инвалидности и борьбе со стигматизацией. Среди них – участие талантливых исполнителей с инвалидностью в концерте ООН, проведение инклюзивного фестиваля «Мы разные, мы равные» в первом парке Ашхабада и национальный круглый стол по вопросам инклюзии.

«Вместе с правительством, гражданским обществом и организациями людей с инвалидностью мы работаем над тем, чтобы инклюзия стала долгосрочной частью развития Туркменистана», – заключил координатор ООН.