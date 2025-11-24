В Туркменистане развивается система детской реабилитации на базе международного опыта

Международный реабилитационный центр, открытый в октябре 2024 года, стал образцом современных подходов к детской реабилитации и абилитации в Туркменистане. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратберди Гайыпов, выступая на международном форуме «Нейтралитет и гуманизм: всесторонняя поддержка во имя инклюзивного будущего».

Как отметил Гайыпов, центр является платформой для обмена передовым международным опытом. Ведется тесное сотрудничество с немецкими специалистами и реабилитологами, а также со специалистами Санкт-Петербургского института раннего вмешательства.

В арсенале центра – современные технологии кинезотерапии, тейпирования, физиотерапии и лечебной физкультуры. Используются роботизированные тренажеры для ходьбы и моторики, мультисенсорные системы стимуляции и программы раннего вмешательства для восстановления двигательных и когнитивных функций у детей с неврологическими нарушениями.

В центре разрабатываются индивидуальные программы, позволяющие формировать бытовые навыки, навыки коммуникации и социального взаимодействия, сообщил замминистра. Применяются методы поведенческой терапии, эрготерапии и логопедической коррекции, адаптированные под возраст и состояние ребенка.

«Работа строится в тесной координации специалистов здравоохранения и педагогов. Созданы условия, в которых лечение дополняется образовательной поддержкой», – подчеркнул Гайыпов.

Он добавил, что нейтралитет Туркменистана – это не только внешнеполитический статус, но и основа гуманистической модели, ставящей во главу угла человека, его здоровье и благополучие.