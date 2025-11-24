В Туркменистане наградили победителей конкурса сочинений

21 ноября Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана совместно с Ашхабадским городским советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули провёл торжественную церемонию награждения победителей конкурса сочинений на тему «История и культурное наследие туркменского народа».

Конкурс был посвящён 30-й годовщине нейтралитета Туркменистана.

Первое место в конкурсе занял студент Туркменского государственного института культуры Дидар Реджепгелдиев.

Выступавшие на церемонии выражали искреннюю признательность руководству Туркменистана за созданные в стране возможности для сохранения, обогащения и популяризации историко-культурного наследия народа, а также за условия для внесения туркменской молодёжью своего вклада в решение этих задач, сообщает «Туркменистан: Золотой век».