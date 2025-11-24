В Ашхабаде с большим успехом прошел концерт польского пианиста Войцеха Валечека

В Ашхабаде 21 ноября с большим успехом прошел концерт польского пианиста Войцеха Валечека, выступившего совместно с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под управлением Расула Клычева.

Концерт в рамках Недели европейской культуры был инициирован Представительством ЕС в Ашхабаде при поддержке Министерства культуры Туркменистана.

В этот вечер при полном аншлаге был исполнен Концерт №1 выдающегося представителя школы романтизма в музыке Фредерика Шопена.

Вначале Войцех Валечек исполнил музыкальные шедевры западноевропейских композиторов: Исаака Альбениса, Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа, Никколо Паганини, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Фортепианный концерт №1 Фредерика Шопена, который был исполнен вместе с симфоническим оркестром, имел оглушительный успех: публика громко аплодировала, не отпуская со сцены Войцеха Валечека.

На бис музыкант исполнил Ноктюрн №2 Шопена.

Сам Войцех Валечек оценил совместную игру с музыкантами симфонического оркестра как очень профессиональную работу.

«Во многом это произошло благодаря дирижёру Расулу Клычеву, который чутко улавливал и моё исполнение, и исполнение музыкантов», — подчеркнул он.

Далее музыкант отметил, что ашхабадская публика ему очень понравилась.

«Я играл как бы для каждого слушателя в отдельности и ощущал в тишине зала огромный интерес к музыке Шопена. Так может воспринимать музыку только подготовленная публика», — заключил он.