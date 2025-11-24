Ведущий дизайнер iPhone Air ушёл из Apple

Из компании Apple ушёл промышленный дизайнер Абидур Чоудхури. Он был ведущим разработчиком одной из последних моделей — iPhone Air, сообщает ресурс 9to5mac со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Чоудхури устроился в стартап, который работает над технологиями искусственного интеллекта. Его название не раскрывается.

Абидур Чоудхури стал одним из нескольких ключевых дизайнеров, покинувших Apple в последние три года. В 2022 году компанию оставила Эванс Хэнки, которая в 2019 году заняла место главного дизайнера корпорации легендарного Джонатана Айва. В 2023 году уволился вице-президент по промышленному дизайну Тань Тан, проработавший в Apple свыше 25 лет. А в июле этого года компанию покинул Сайрус Даниэл, который более 15 лет работал в команде разработки пользовательского интерфейса.

На фоне этих кадровых изменений Apple смогла частично укрепить свои позиции на рынке Китая благодаря продажам новых моделей iPhone. По данным Counterpoint, в октябре продажи смартфонов Apple в КНР выросли на 37 % в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Рыночная доля компании достигла 25 %, тогда как год назад она составляла 19 %. Аналитики связывают рост продаж с высоким спросом на iPhone 17, который значительно превзошёл спрос на предыдущую модель — iPhone 16.