Безос создал новый стартап Project Prometheus и привлёк $6,2 млрд инвестиций

Миллиардер Джефф Безос запустил стартап в сфере искусственного интеллекта под названием Project Prometheus. По данным The New York Times, компания уже привлекла $6,2 млрд инвестиций, что ставит её в число ведущих мировых стартапов по объёму финансирования на ранних этапах.

Проект сосредоточится на применении ИИ в аэрокосмической, автомобильной и компьютерной промышленности. Безос стал одним из двух генеральных директоров компании — это его первая руководящая должность после ухода из Amazon в 2021 году. Вторым гендиректором стал физик и химик Вик Баджаж, ранее работавший в лаборатории X в Google (это секретное подразделение занималось разработкой таких идей, как умные контактные линзы, система доставки грузов при помощи дронов Wing и другие).

NYT отмечает, что дата точного запуска компании неизвестна, как и место её базирования. Однако Project Prometheus уже нанял около 100 сотрудников. Среди них есть специалисты из OpenAI, DeepMind и Meta, утверждают источники издания.

После 2021 года Безос активнее включился в работу своей аэрокосмической компании Blue Origin и усилил интерес к ИИ-тематике. В ноябре 2024 года он вложился в стартап Physical Intelligence, занимающийся базовым ПО для робототехники.

В беседах с NYT Безос сравнивает текущий интерес к ИИ с «промышленным пузырем», который может привести к потерям, но в перспективе принести также существенную пользу. По его словам, «когда пыль осядет, можно увидеть, кто в выигрыше, общества выиграют от этих изобретений».