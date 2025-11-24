Амазонка и реки-монстры: названы 30 самых крупных водных артерий планеты

Реки — это артерии нашей планеты, переносящие пресную воду через континенты и формирующие целые экосистемы.

Специалисты создали новую инфографику, на которой 30 самых мощных рек мира отсортировали по среднему расходу воды.

В сравнении становится очевидно, в какой степени Амазонка с расходом 224 000 кубических метров воды в секунду выбивается вперед в общем списке: она выпускает в океан больше воды, чем следующие четыре гигантских рек вместе взятые. Если представить её как насос, то она могла бы наполнять 83 олимпийских бассейна каждую секунду.

Даже в самые засушливые месяцы Амазонка переносит столько воды, сколько другие крупные реки достигают лишь во время максимальных паводков, что подчёркивает её уникальное место в глобальной гидрологической системе.

Азия хоть и уступает Южной Америке чемпионство, но все же занимает значительную часть первой десятки: реки Ганг–Брахмапутра–Мегна, Янцзы, Енисей и Лена имеют расход свыше 18 000 кубических метров в секунду. Стремительный экономический рост вдоль их берегов делает стабильность водного режима критически важной: от ирригации в зерновом поясе Индии до гидроэнергетики в индустриальном сердце Китая.

Африканский гигант Конго — единственный представитель континента в первой пятёрке, с расходом 41 400 кубических метров в секунду. Эта река демонстрирует, как экваториальные леса аккумулируют сток в едином русле.

Миссисипи и река Святого Лаврентия в Северной Америке показывают, что большие бассейны в сочетании с умеренными осадками дают внушительные, но более скромные объёмы стока. Европейские Волга и Дунай едва попали в список, что отражает умеренный климат континента и плотины с системой регулирования воды.

Реки Океании — Флай, Мамбраамо и Сепик — показывают необычно высокий расход для своих небольших бассейнов благодаря проливным дождям Новой Гвинеи, напоминая, что местный климат может сильнее влиять на поток, чем географические размеры бассейна.

Отмечается, что страны в инфографике указаны вдоль основного русла, а не всей площади бассейна. Расходы притоков уже включены в суммарный сток основной речной системы. Основной рекой считается та, что впадает в море, океан или замкнутый водоем (например, Каспийское море); притоки же впадают в другие реки.