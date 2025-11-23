30-летие нейтралитета Туркменистана отметили во Франкфурте-на-Майне

Консульство Туркменистана во Франкфурте-на-Майне провело торжественный прием по случаю 30-летия нейтралитета страны, Международного года мира и доверия и Международного дня нейтралитета. Об этом сообщил МИД Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители правительства федеральной земли Хессен, финансовых институтов, главы дипломатических миссий, аккредитованных в регионе, деятели культуры и науки, а также представители туркменской диаспоры и студенты.

Консул Туркменистана в своем выступлении подчеркнул, что нейтральный статус на протяжении трех десятилетий остается фундаментом внутренней и внешней политики страны. Он отметил, что политика позитивного нейтралитета способствует укреплению региональной безопасности, развитию международного сотрудничества и экономическому росту.

Консул также проинформировал о международном форуме, который состоится 12 декабря в Ашхабаде и будет посвящен Международному году мира и доверия и юбилею туркменского нейтралитета. Форум станет площадкой для обсуждения вопросов международной политики, устойчивого развития и роли нейтральных государств в миротворческих усилиях ООН.

Участникам приема был показан видеоролик о достижениях Туркменистана за годы независимости. Гостям также предложили традиционные блюда туркменской кухни.