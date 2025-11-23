Туркменские теннисисты вышли в плей-офф на зональном турнире Кубка Дэвиса

Сборная Туркменистана по теннису вышла в плей-офф V группы зоны Азии и Океании Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Бахрейна со счетом 3:0. Матчи турнира с участием 14 команд проходят в бахрейнском городе Иса-Таун.

Как сообщает «Золотой век», туркменские спортсмены заняли первое место в группе С, выиграв все три встречи. В решающем поединке против хозяев турнира команда Туркменистана продемонстрировала уверенную игру, несмотря на физическую усталость после предыдущего шестичасового матча с Бангладеш (3:0)

В первой одиночной встрече Селим Чагылов победил Эляса Абдулджалила со счетом 6:1, 1:6, 6:1 (1 час 32 минуты). Алланур Даянджов обыграл Юсуфа Каида 6:3, 6:4 (1 час 26 минут). В парном разряде Мейлис Оразмухамедов и Юрий Рогусский за 59 минут одержали победу над Фарисом Абдулхусейном Абдулкаримом Аль Тубли и Ахмедом Альсайедом – 6:3, 6:1.

Победа улучшила статистику личных встреч команд до 4:2 в пользу Туркменистана. Тренируют сборную Мирали Гасанов и Гурбанберди Гурбанбердиев.

В матче плей-офф туркменские теннисисты сыграют против победителя группы В – команды Гуама. Победитель этой встречи получит право выступить в следующем году в IV группе зоны Азии и Океании.

Туркменистан участвует в Кубке Дэвиса с 2004 года. Наилучший результат был достигнут в 2015 году, когда команда вышла в плей-офф III группы зоны Азии и Океании в Куала-Лумпуре.