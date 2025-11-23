Туркменистан призвал развивать электронную коммерцию с Татарстаном

Туркменистан предложил развивать новые форматы торговых отношений с Татарстаном, включая электронную коммерцию. Об этом заявил начальник отдела внешнеэкономических связей министерства финансов и экономики Туркменистана Максат Кутлымырадов в ходе заседания совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоялось в Ашхабаде 20-21 ноября.

«Учитывая, что торговля является двигателем развития экономики интеграционных процессов, необходимо развивать новые форматы торговых отношений, в том числе используя электронную коммерцию и ее модели взаимодействия», – отметил Кутлымырадов.

По данным туркменской стороны, в 2024 году внешнеторговый оборот Туркменистана с Татарстаном составил около $40 млн, из которых экспорт из Туркменистана – $9,9 млн, импорт – более $25 млн. По сравнению с 2023 годом внешнеторговый оборот снизился на 24%, в основном за счет сокращения импорта из Татарстана.

При этом экспорт туркменской продукции в Татарстан вырос в 6,2 раза – с $1,6 млн до $9,9 млн. «Аналогичные тенденции наблюдаются и по итогам первого полугодия 2025 года», – добавил представитель министерства финансов и экономики Туркменистана.