Туркменистан представил опыт программы Saglyk на международном форуме моды в Петербурге

Вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева рассказала о реализации государственной программы Saglyk в Туркменистане на международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает TDH, выступая на сессии «Быть здоровым – это модно», Атабаева отметила, что программа успешно реализуется в стране с 1995 года. Особое внимание в ее рамках уделяется охране здоровья населения, соблюдению санитарно-экологических норм, качеству продуктов питания и популяризации здорового образа жизни.

«Здоровый образ жизни поддерживается и поощряется государством», – подчеркнула вице-президент Фонда. Она добавила, что в основу программы положена национальная стратегия «Здоровая мать – здоровый ребенок – здоровое будущее».

Атабаева сообщила, что Туркменистан подписал 26 документов о сотрудничестве с агентствами ООН, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ. Недавно была принята очередная страновая программа сотрудничества с ООН на 2026-2030 годы. В октябре в Ашхабаде прошла международная конференция, посвященная 30-летию программы Saglyk, в которой приняли участие представители десятков стран, включая Россию.

Вице-президент фонда также рассказала о деятельности благотворительной организации, созданной по инициативе Национального Лидера туркменского народа. За счет средств фонда детям проведено более 700 операций, в этом году в Детском реабилитационном центре прошли лечение около 900 детей.

Международный форум «Содружество моды» – ежегодное мероприятие, объединяющее дизайнеров, экспертов и предпринимателей стран СНГ для обмена опытом в области модной индустрии и текстильной промышленности.