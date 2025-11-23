Огулджахан Атабаева посетила Эрмитаж

В рамках визита в Санкт-Петербург вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева посетила Государственный музей Эрмитаж.

Основанный в 1764 году Екатериной II, в настоящее время музей стал символом культурного наследия России. Коллекция Эрмитажа отличается многообразием. Здесь хранится более трёх миллионов произведений искусства, охватывающих разные исторические периоды.

Здесь размещены ценности, связанные с историей и культурой разных стран мира, в том числе Туркменистана. Среди них – археологические находки из древней Нисы и Мерва, керамические и металлические изделия древних мастеров, текстильная продукция, ковры, образцы национальных костюмов.

По завершении ознакомления с музеем Огулджахан Атабаева подчеркнула, что культура и искусство являются ценностями, объединяющими народы, отражающими духовный мир человечества, и поблагодарила российскую сторону за организованную экскурсию.

Далее Огулджахан Атабаева сделала здесь памятное фото с членами делегации Туркменистана, сообщает ТДХ.