Меджлис Туркменистана утвердил госбюджет на 2026 год

Меджлис Туркменистана на одиннадцатом заседании седьмого созыва принял государственный бюджет на 2026 год и утвердил исполнение бюджета за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

Главный финансовый документ предусматривает направление капитальных вложений на развитие систем экономики и повышение уровня жизни населения. Бюджет предназначен для выполнения задач принятых национальных программ за счет всех источников финансирования.

Законопроекты были приняты депутатами единогласно.