Меджлис Туркменистана принял ряд важных законопроектов

В ходе 11-го заседания Меджлиса Туркменистана седьмого созыва, которое состоялось 22 ноября, был рассмотрен ряд важнейших нормативных правовых актов по модернизации законодательно-правовой базы страны, разработанных в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики.

В соответствии с повесткой дня заседания были обсуждены и приняты законопроекты:

«О виртуальных активах»;

«О научно интеллектуальной собственности» (новая редакция);

«О ратификации Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой»;

«О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года»;

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана»;

«О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

«О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Туркменистана», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об охоте и охране охотничьих богатств».

Принятые правовые документы, дополнив действующую систему законодательства, будут способствовать дальнейшему выполнению поставленных широкомасштабных задач по осуществлению социально-экономических и демократических преобразований, сообщается на сайте Меджлиса.

