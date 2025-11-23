В Туркменистане подготовили дорожную карту по регулированию майнинга

В Туркменистане подготовили дорожную карту по по регулированию виртуальных активов и внедрению майнинг-технологий 2026-2030 годы. Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Ходжамырат Гелдимырадов на заседании правительства, передает TDH.

Дорожная карта предусматривает формирование правовой, технологической и организационной основы для функционирования рынка цифровых активов в стране.

В документе определены конкретные меры, сроки исполнения и ответственные органы. Среди основных направлений – изучение международного опыта, разработка законопроектов, развитие энергетической и коммуникационной инфраструктуры, привлечение инвестиций и реализация пилотных проектов. Особое внимание уделено обеспечению кибербезопасности, повышению энергоэффективности и подготовке квалифицированных специалистов.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане ведется целенаправленная работа по развитию цифровой экономики и внедрению инновационных технологий. Глава государства поручил вице-премьеру провести соответствующую работу по реализации дорожной карты.

Также рассматривается вопрос о создании специальной государственной комиссии для координации внедрения виртуальных активов.