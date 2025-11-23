В Ашхабаде планируется открыть торговый дом Татарстана

Республика Татарстан намерена открыть торговый дом в Туркменистане для увеличения товарооборота между регионами. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко по итогам десятого заседания совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое прошло в Ашхабаде 20-21 ноября.

«В ходе двусторонней встречи наш представитель Торгового дома Татарстана высказал свое решение о том, чтобы открыть здесь торговый дом Татарстана для того, чтобы увеличить наши обороты», – заявил Коробченко на заседании.

По словам министра, товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном в 2024 году составил более $35 млн. «В этом году я надеюсь, что он дойдет до $50 млн», – отметил Коробченко.