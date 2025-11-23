Всемирный день ребенка отметили в Ашхабаде

В Туркменистане состоялось мероприятие «Нейтралитет и гуманизм: всесторонняя поддержка во имя инклюзивного будущего», приуроченное ко Всемирному дню ребенка.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы государственной политики в отношении подрастающего поколения, международного сотрудничества в этой сфере и использования передового мирового опыта.

Участники форума ознакомились с экспозицией, представленной министерствами здравоохранения и медицинской промышленности, образования, труда и социальной защиты населения. На выставке были продемонстрированы успехи Туркменистана в различных областях работы с детьми.

Мероприятие организовано совместно с Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Как отметила в своем выступлении вице-президент по лечебной деятельности фонда Огулджахан Атабаева, основными целями организаций являются охрана здоровья детей, содействие их образованию и социальная поддержка.

В рамках программы в теннисном комплексе Олимпийского городка Ашхабада прошли соревнования по теннису для детей с ограниченными возможностями здоровья.