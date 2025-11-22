Узбекистан запустит единую туристическую платформу с июля 2026 года

С 1 июля 2026 года в Узбекистане начнет работать единая туристическая платформа с мобильным приложением для иностранных гостей страны, сообщает sputniknews.ru.

С помощью нового сервиса туристы смогут подключать электронные SIM-карты (eSIM), автоматически проходить регистрацию по месту пребывания и составлять маршруты путешествий.

В платформу будет интегрирована система единого билета для посещения музеев и культурных объектов. Кроме того, пользователи приложения смогут приобретать билеты на транспорт.

Запуск единой туристической платформы направлен на упрощение пребывания иностранных гостей в Узбекистане и развитие туристической инфраструктуры страны.