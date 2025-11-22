Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о признании дипломов

Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании. Документ означает прямую и беспрепятственную легитимацию дипломов, выданных аккредитованными высшими учебными заведениями на территории данных стран.

Как сообщает Министерство образования Туркменистана, дипломы теперь будут рассматриваться как документы, напрямую предоставляющие право на профессиональную деятельность в любой из этих стран.

Соглашение также предусматривает, что признание будет осуществляться при условии соответствия подтверждаемой квалификации общим требованиям, принятым в системах высшего образования региона. Отказ в признании допускается лишь в случае доказанных существенных различий между предъявляемыми квалификационными требованиями.

Теперь выпускники вузов смогут без дополнительных процедур проходить стажировку и продолжать обучение по своим специальностям в соседних государствах.