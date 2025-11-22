Туркменистан начинает диалог по соглашению CARTIF

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов Б.Ялаковым и заместителем председателя Государственной таможенной службы М.Мухаммедовым приняла участие в Бизнес-форуме ЦАРЭС-2025 и 24-й Министерской конференции Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) «Зелёный и цифровой ЦАРЭС», прошедших в городе Бишкек 18-20 ноября. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменистан подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению регионального экономического взаимодействия, содействию устойчивому развитию и расширению сотрудничества в области цифровой модернизации. Туркменская делегация поддержала обновлённые стратегические документы ЦАРЭС, охватывающие приоритетные направления сотрудничества в транспортной, торговой, цифровой и социальной сферах.

По итогам конференции были подписаны Меморандум о взаимопонимании о создании Цифрового коридора ЦАРЭС и Бишкекская министерская декларация о начале переговоров по соглашению о партнёрстве ЦАРЭС по содействию торговле и инвестициям (CARTIF).