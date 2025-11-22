Туркменистан направит студентов на обучение в вузы КНР и Венгрии

Туркменистан направит молодых специалистов на обучение в высшие учебные заведения Китая и Венгрии в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщила вице-премьер Байрамгуль Ораздурдыева на заседании правительства, передает TDH.

По ее словам, в стране уделяется большое внимание подготовке высокообразованных кадров для различных отраслей экономики. Создаются все условия для обучения молодежи в престижных зарубежных вузах и получения современного образования.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о направлении студентов в ведущие образовательные учреждения КНР и Венгрии. Глава государства отметил, что в стране осуществляются комплексные меры по подготовке высококвалифицированных специалистов, тысячи молодых людей получают образование в престижных учебных заведениях за рубежом.

Президент поручил вице-премьеру провести соответствующую работу по реализации программы.