Туркменистан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Татарстаном, в том числе в сферах авиастроения, вертолетостроения и судостроения. Об этом заявил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Перхат Ягшиев на заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы.

«Взаимовыгодные торгово-экономические отношения являются важной составляющей нашего партнерства. Мы имеем определенные резервы и потенциалы повышения экономического сотрудничества и экспортно-импортных операций между Туркменистаном и Республикой Татарстан», – сказал замминистра.

Он отметил, что Татарстан является одним из наиболее развитых регионов России, особенно в сфере промышленного производства. «Для нас интересен ваш опыт экономического развития в таких отраслях, как авиационное производство, вертолетостроение, судостроение», – подчеркнул Ягшиев.

В свою очередь, он обратил внимание на промышленный потенциал страны. «Туркменистан производит более 20 млн тонн нефтепродуктов и располагает широким ассортиментом химической, строительной, текстильной и сельскохозяйственной продукции. Важно усилить нашу кооперацию и интеграцию», – добавил Ягшиев.

10-е заседание Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству прошло в Ашхабаде 20-21 ноября.