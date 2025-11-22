Президент Туркменистана совершит госвизит в Казахстан 24-25 ноября

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит государственный визит в Казахстан 24-25 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании кабинета министров, передала информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Глава МИД отметил, что последовательное развитие традиционного дружественного диалога и взаимовыгодного сотрудничества со странами-соседями является одним из приоритетных векторов внешнеполитической стратегии Туркменистана. Дипломатические отношения между Туркменистаном и Казахстаном установлены в октябре 1992 года.

Мередов подчеркнул, что плодотворное межгосударственное партнерство демонстрирует позитивную динамику и охватывает широкий спектр направлений. Сформирована договорно-правовая база сотрудничества, закрепленная 180 двусторонними документами.

Как отметил министр, ключевую роль в укреплении туркмено-казахстанских отношений играют регулярные взаимные визиты и встречи на высшем уровне. Туркменистан и Казахстан эффективно взаимодействуют в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН, поддерживая конструктивные инициативы друг друга.

Активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, увеличиваются объемы взаимного товарооборота. Большое значение придается также углублению традиционных культурно-гуманитарных связей, подчеркнул глава МИД.

По итогам доклада Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Казахстан является одним из близких государств-партнеров Туркменистана, между двумя странами поддерживаются отношения дружбы и братства. Глава государства поручил вице-премьеру, министру иностранных дел должным образом подготовиться к предстоящему визиту.