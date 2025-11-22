В Туркменистане назвали победителей хакатона «Геоинформационные системы и решения»

Стали известны победители хакатона «Геоинформационные системы и решения», проведенного с 18 по 19 ноября в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений страны.

Хакатон был посвящен теме «Продвижение новых идей с использованием данных и возможностей современных геоинформационных систем (ГИС) дистанционного зондирования Земли».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», Гран-при конкурса присуждено команде Института МВД Туркменистана.

1 место завоевали студенты Пограничного института Туркменистана и Туркменского государственного института экономики и управления.

2 место разделили учащиеся Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова и Международной академии коневодства имени Аба Аннаева.

3 место заняли команды Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана, Туркменского сельскохозяйственного института и Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана.

В конкурсе выступили команды от 13 вузов, в состав каждой команды вошли по три студента.

В течение 4 часов на площадке хакатона команды активно работали над созданием проектов по современным ГИС. В результате были подготовлены и предложены новые интересные решения, основанные на использовании данных и возможностей ГИС дистанционного зондирования Земли. Участники достойно продемонстрировали навыки решения непростых IT-задач и умение работать в команде.