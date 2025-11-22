В Москве прошёл IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» с участием делегации из Туркменистана

В Москве состоялся IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия», в котором приняли участие представители Союза женщин Туркменистана. Мероприятие объединило женщин-лидеров, предпринимателей и творческих деятелей из России, стран СНГ, Азии, Африки и Европы.

Форум был посвящён вопросам устойчивого развития, поддержке женского предпринимательства и укреплению международного сотрудничества. Основными направлениями работы стали сохранение культурного наследия, развитие ремёсел и традиций, а также повышение активности женщин в бизнесе.

От Туркменистана в тематических секциях выступили члены Центрального Совета Союза женщин: Огульсабыр Бердиева, старший преподаватель Государственного национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади, и Дженнет Агавеева, директор частного предприятия «Jennet tagty» и руководитель Центра женского вышивального искусства. В своих докладах представительницы Туркменистана уделили внимание вопросам культурного наследия и традиционных ремёсел.