В Ашхабаде прошел второй раунд туркмено-грузинских консультаций по консульским вопросам

20 ноября 2025 года в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся второй раунд консультаций по консульским вопросам между Туркменистаном и Грузией, сообщает сайт МИД.

Туркменскую делегацию возглавил начальник Департамента консульской службы МИД Туркменистана Д. Муратов, грузинскую сторону представлял директор Директората международного права по консульским вопросам и диаспоры МИД Грузии Г. Табатадзе.

В рамках консультаций стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в консульско-правовой и миграционной сферах. Обсуждались вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран, а также обмена информацией между компетентными ведомствами. Отдельное внимание было уделено внедрению современных технологий в консульскую деятельность.

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении контактов между консульскими службами двух стран.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол. Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в Грузии.