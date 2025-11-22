В Ашхабаде обсудили подготовку к Саммиту «Центральная Азия – Республика Корея»

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со специальным посланником министра иностранных дел Республики Корея Джу Хён Беком. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили, что определяющую роль в укреплении и расширении туркмено-корейских отношений играют визиты и контакты на высшем уровне.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к Саммиту «Центральная Азия – Республика Корея».

Отмечая многолетнюю успешную деятельность корейских компаний в Туркменистане, дипломаты рассмотрели ход реализации действующих проектов в различных областях экономики.

Также обсуждалось участие делегации Республики Корея в Международном форуме мира и доверия, который намечен к проведению 12 декабря текущего года в Ашхабаде.