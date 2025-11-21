Porsche представил электрический Cayenne

Немецкий автопроизводитель Porsche официально представил полностью электрическую версию кроссовера Cayenne. Компания назвала новинку «самым мощным серийным Porsche» в своей истории, пишет porsche.com.

Это третий электромобиль бренда после седана Taycan 2019 года и кроссовера Macan 2024 года, сообщает Autocar. Модель будет предлагаться в двух вариантах: базовый Cayenne Electric по цене от 111 350 долларов и Cayenne Turbo Electric за 165 350 долларов, указывает The Verge.Обе версии доступны для предзаказа, поставки стартуют летом 2026 года. Cayenne Turbo Electric разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды и до 200 км/ч — за 7,4 секунды, максимальная скорость — 260 км/ч. Мощность в стандартном режиме достигает 630 кВт (857 л.с.), а функция Push-to-Pass добавляет 130 кВт (176 л.с.) на 10 секунд. Базовый Cayenne Electric ускоряется до 100 км/ч за 4,8 секунды, максимальная скорость — 230 км/ч. Мощность — 300 кВт (408 л.с.) в обычном режиме и 325 кВт (442 л.с.) с Launch Control.

Обе модели оснащены батареей ёмкостью 113 кВт⋅ч с запасом хода до 642 км для базовой версии и до 623 км для Turbo. Зарядка от 10% до 80% занимает менее 16 минут. Это первый электрокар Porsche с опцией беспроводной зарядки.