30-летие нейтралитета Туркменистана отметили конференцией и концертом в Грузии

20 ноября, в грузинской столице состоялась научная конференция, организованная Посольством Туркменистана в Грузии совместно с Национальной академией наук Грузии. Мероприятие было приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В конференции приняли участие туркменская делегация, представители Национальной академии наук Грузии, Творческого союза писателей страны, руководители высших учебных заведений и представители СМИ.

С докладами выступили посол Туркменистана Д. Сейитмаммедов, президент Национальной академии наук Грузии, академик Р. Метревели, профессор Тбилисского государственного университета И. Курдадзе и другие эксперты. Участники отметили вклад Туркменистана в укрепление международного сотрудничества и достижение Целей устойчивого развития.

Выступающие подчеркнули, что единогласное принятие Генассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана в третий раз демонстрирует растущий международный авторитет страны. Также было отмечено развитие туркмено-грузинского сотрудничества в области культуры и образования.

Конференция завершилась концертом туркменских музыкантов и выставкой произведений декоративно-прикладного искусства, представивших культурное наследие Туркменистана.​​​​​​​​​​​​​