Юношеская сборная Туркменистана по футболу стартует в отборе на Кубок Азии U-17

Юношеская сборная Туркменистана по футболу (до 17 лет) в субботу, 22 ноября, начнёт выступление в отборочном раунде Кубка Азии – 2026.

Стартовый матч подопечные главного тренера Ахмета Аллабердыева проведут против команды Кувейта. Встреча пройдёт в городе Чонбури (Таиланд) и начнётся в 13:30 по ашхабадскому времени.

В квалификационном этапе Кубка Азии U-17 принимают участие 38 национальных сборных, распределённых на семь групп. Отборочные матчи во всех группах пройдут в один круг с 22 по 30 ноября.

В финальный этап турнира, который состоится с 7 по 24 мая 2026 года в Саудовской Аравии, выйдут победители групп. Они присоединятся к девяти командам, уже квалифицировавшимся: Катар, Узбекистан, Саудовская Аравия, Республика Корея, КНДР, Япония, Таджикистан, ОАЭ, Индонезия.

Ранее, в мае текущего года, туркменские футболисты стали бронзовыми призерами Кубка CAFA U-17, обыграв в матче за третье место команду Кыргызстана (0:0, по пенальти – 7:6).

Расписание матчей сборной Туркменистана (время ашхабадское):