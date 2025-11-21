Туркменистан принимает участие в форуме «Содружество моды» в Петербурге

Вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева по приглашению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко принимает участие в IV форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает международный информационный центр Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

В форуме участвуют представители более 30 стран. На площадке будет представлена продукция предприятий легкой промышленности, дизайнеров и мастеров креативных индустрий. Туркменистан в этом году представит одну из крупнейших коллекций изделий легкой промышленности.

Организаторами форума выступают Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ и Совет Федерации РФ.

Атабаева также выступит в рамках сессии «Модно быть здоровым», где расскажет о ключевых направлениях работы Благотворительного фонда по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке, и его вкладе в реализацию социальной политики Туркменистана, отмечает источник.