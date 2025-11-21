Туркменистан передал Парижу редкие издания Махтумкули

В рамках официального визита делегации Туркменистана во Францию 18 ноября состоялось посещение Института арабского мира в Париже. Гостей встретили руководитель Центра языка и культуры, руководитель библиотеки, дипломатический советник президента Института и представители администрации.

Делегации была представлена деятельность Института как одного из ведущих культурных центров Франции по продвижению арабского языка, литературы и искусства. Члены туркменской делегации ознакомились с образовательными программами, посетили крупнейшую в Европе библиотеку арабоязычной литературы и осмотрели текущую выставку современного арабского искусства.

В ходе визита туркменская сторона передала Институту редкие экземпляры произведений классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, переведённые на арабский язык. Подарок был принят с благодарностью и отмечен как важный вклад в культурный обмен между Туркменистаном и Францией.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере культуры и образования, включая совместные проекты и обменные мероприятия.