Стало известно расписание матчей сборной Туркменистана на юниорском ЧМ по хоккею в Сараево

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) опубликовала расписание матчей юниорского чемпионата мира 2026 года среди игроков не старше 18 лет в третьем дивизионе группы «В».

Турнир пройдет в Сараево (Босния и Герцеговина) с 13 по 19 февраля. Команда Туркменистана на групповом этапе проведет три матча: 13 февраля встретится со сборной ЮАР (начало в 16:30 по ашхабадскому времени), 14 февраля сыграет против Исландии (16:30), а 16 февраля выйдет на лед против хозяев турнира – команды Боснии и Герцеговины (23:30).

В турнире примут участие шесть национальных сборных, разделенных на две группы. Помимо Туркменистана, в группу «В» вошли команды Таиланда и Люксембурга. Группу А составят сборные Боснии и Герцеговины, Исландии и Южной Африки.

Согласно регламенту, каждая команда проведет три матча предварительного раунда против соперников из противоположной группы. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал, победители которых разыграют золотые медали турнира.