Китай запустил электронные въездные карты с 20 ноября 2025 года

С 20 ноября 2025 года Китай ввёл систему электронных въездных карт для иностранных граждан. Новый формат не отменяет традиционный бумажный вариант, который остаётся доступным для путешественников.

Электронную карту можно оформить заранее на специальном сайте. Для этого необходимо загрузить фотографию паспорта, указать цель поездки и внести другие требуемые данные. После заполнения система генерирует QR-код, который нужно сохранить и предъявить при прохождении пограничного контроля в Китае.

Важно учитывать, что QR-код действителен только в течение 24 часов, поэтому рекомендуется оформлять въездную карту непосредственно перед вылетом.

Заполнение карты обязательно для всех пассажиров, въезжающих в Китай — как по визе, так и в безвизовом режиме. Транзитные пассажиры, следующие через территорию Китая в другие страны, от этого требования освобождены.

Если путешественник не заполнил карту заранее, это можно сделать по прибытии: через смартфон, терминал в аэропорту или в традиционной бумажной форме.