В Париже установили памятник Александру Пушкину

Во Франции открыли новый памятник русскому поэту Александру Пушкину. Торжественная церемония состоялась 20 ноября на территории Российского духовно-культурного православного центра в Париже, сообщает ТАСС.

Открытие монумента возглавил посол России во Франции Алексей Мешков, а также приехавшие из Бельгии прямой праправнук поэта Александр Пушкин и его супруга Мария Александровна.

Автором памятника стал академик Российской академии художеств Александр Таратынов.