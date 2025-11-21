В Герате отметили 30-летие нейтралитета Туркменистана

20 ноября, Генеральное консульство Туркменистана в афганском городе Герат провело торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию постоянного нейтралитета страны. Событие прошло в конференц-зале гостиницы «Арг» в рамках Международного года мира и доверия, об этом Turkmenportal сообщила пресс-служба генконсульства.В мероприятии приняли участие губернатор провинции Герат, представители миссии ООН по содействию Афганистану, руководители консульских учреждений и представители туркменской диаспоры провинций Герат и Бадгыз.

Участники отметили значимость международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана. Подчёркивалось, что нейтральный статус позволяет стране вносить весомый вклад в укрепление мира и безопасности, развитие взаимопонимания между государствами и народами, продвижение партнёрских отношений и достижение Целей устойчивого развития.

В программу мероприятия вошли видеоролики о 30-летии нейтралитета и выставка, представившая культурное наследие туркменского народа. Мероприятие завершилось угощением гостей блюдами туркменской национальной кухни.