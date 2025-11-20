Учителя и воспитатели в Балканабате участвовали в конкурсе на лучшее наглядное пособие

18 ноября в средней специализированной школе № 3 города Балканабат среди образовательных учреждений Балканского велаята был организован конкурс-выставка учебных наглядных пособий.

В конкурсе приняли участие ведущие педагоги средних общеобразовательных учреждений и дошкольных учреждений, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

По итогам конкурса были отмечены работы, подготовленные средними школами № 3, 17, 6, 24 города Балканабата и детскими садами № 39, 38, 15.

Конкурс был организован Главным управлением образования Балканского велаята, Балканским велаятским объединением профсоюзов и Центром повышения квалификации педагогических кадров велаята.

От имени велаятского Главного управления образования и профсоюза отличившимся передовым работникам образования были вручены почётные грамоты и памятные подарки.