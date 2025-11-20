Туркменистан обсудил с МОТ вопросы защиты трудовых прав

18 ноября, делегация Туркменистана во главе с председателем Национального центра профсоюзов Огулдженнет Бердилиевой провела ряд двусторонних встреч с представителями Международной организации труда в Женеве.

В рамках рабочего визита состоялись переговоры с помощником Генерального директора, региональным директором МОТ Беатой Андрес, новым директором Бюро трудящихся МОТ Оливером Ропке, а также директором департамента международных трудовых норм МОТ Коринн Варга и другими должностными лицами организации.

На встречах стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, реализацию совместного плана мероприятий и дальнейшие шаги по продвижению достойного труда, социального диалога и модернизации трудового законодательства.

Туркменистан стал первой страной, которую Оливер Ропке принял после вступления в должность директора Бюро трудящихся МОТ.

Технические специалисты МОТ провели консультации с членами туркменской делегации по вопросам ратификации и практического внедрения международных трудовых стандартов.

Представители МОТ отметили усилия Туркменистана в укреплении системы защиты трудовых прав, борьбе с принудительным и детским трудом и обеспечении безопасных условий труда. Стороны выразили готовность продолжать совместную работу.