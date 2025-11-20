Туркменистан и провинция Ирана Хорасан-Резави обсудили в Мешхеде дальнейшее сотрудничество

Генеральный консул Туркменистана в Мешхеде Гуванчмырат Атаев и губернатор провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран Голамхоссейн Мозаффари в ходе вчерашней встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Стороны подчеркнули роль Меморандума о взаимопонимании в области экономического, торгового, научно-технического и культурного сотрудничества между Марыйским велаятом Туркменистана и провинцией Хорасан-Резави ИРИ в укреплении двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Была отмечена важность осуществления взаимных визитов делегаций под руководством хакимов двух регионов, а также проведения выставок и выступлений деятелей культуры в рамках таких визитов.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с торгово-экономическим, транспортно-транзитным, научно-образовательным, спортивным сотрудничеством, а также взаимодействие в сфере здравоохранения между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Марыйского велаята Туркменистана и хякимликом велаята Хорасан Резави Исламской Республики Иран о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве был подписан был подписан в июле 2022 года.