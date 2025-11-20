Тагаев: «Ахал» поедет биться в матче Лиги чемпионов АФК-2 с «Аль-Хуссейном»

Капитан сборной Туркменистана и «Ахала» Эльман Тагаев заявил, что его клуб настроен на борьбу в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов АФК-2 против иорданского «Аль-Хуссейна», несмотря на потерю шансов на выход в плей-офф.

«То, что эта игра уже ничего не решает, это все знают. Мы поедем биться, конечно. Не едем туда проигрывать или там отстояться», – сказал Тагаев на пресс-конференции после матча сборной с Китайским Тайбэем.

Встреча с «Аль-Хуссейном» состоится 23 декабря в Иордании. «Ахал» занимает последнее место в группе с одним очком, в то время как иорданский клуб лидирует с шестью очками и уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира. Туркменская команда упустила шанс на выход в следующий раунд.

Тагаев напомнил о противостоянии «Ахала» с иранским «Сепаханом» как пример достойной игры команды. «Все видели это с «Сепаханом». Так что я думаю, все будет достойно. Будем бороться. Дай Бог, победим», – подчеркнул капитан.

«Ахал» оказал серьезное сопротивление одной из сильнейших иранских команд – в первом матче уступил «Сепахану» со счетом 0:1, а во втором сыграл вничью 2:2. Оба поединка прошли в Исфахане. Первоначально один из матчей должен был состояться в Аркадаге, однако Азиатская футбольная конфедерация приняла решение о переносе игры в Иран.

Турнирное положение «Ахала» значительно осложнилось решением АФК об исключении индийского «Мохун Багана» из розыгрыша турнира. Конфедерация аннулировала результат победы туркменского клуба над чемпионом Индии в первом туре (1:0 в Калькутте). Индийская команда была дисквалифицирована за неявку на выездной матч с «Сепаханом».

В первом очном противостоянии «Ахал» уступил «Аль-Хуссейну» на домашнем поле со счетом 1:4. Единственный гол в составе туркменской команды забил капитан Эльман Тагаев, который в декабре попытается взять реванш у иорданцев.