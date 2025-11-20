Мередов: не напоминали игрокам о желтых карточках, чтобы не нагнетать обстановку

Главный тренер сборной Туркменистана Ровшан Мередов объяснил, почему тренерский штаб не обсуждал с футболистами риски дисквалификаций перед матчем с Китайским Тайбэем (3:1), несмотря на то что шесть игроков находились под угрозой пропустить решающую встречу с Таиландом.

Перед матчем под угрозой дисквалификации находились шесть футболистов: вратарь Расул Чарыев, защитники Мекан Сапаров и Арзувгули Сапаргулыев, полузащитники Теймур Чарыев и Мирза Бекназаров, а также капитан команды, нападающий Эльман Тагаев. Все они имели по одному предупреждению и при получении еще одной желтой карточки пропустили бы матч с Таиландом 31 марта 2026 года, от результата которого зависит выход в финальную часть турнира.

«Мы знали, что шесть игроков у нас висят на карточках. Но мы не оглядывались на это. Как мы говорили – у нас сегодня есть игра, мы будем настраиваться и ставить максимально боевой состав. Не будем страховаться, не ставить кого-то», – сказал Мередов на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер подчеркнул, что тренерский штаб сознательно не акцентировал внимание игроков на возможных дисквалификациях. «Мы этот вопрос вообще не поднимали, чтобы не нагнетать, чтобы ребята вообще об этом не думали. То есть мы даже не напоминали. Просто по ходу игры, да, потом пришлось кого-то снять с игры, была уже такая стадия игры, где любой фол, любой срыв мог обернуться желтой карточкой», – пояснил наставник.

Мередов объяснил, что выбор вратаря также не был связан с желанием уберечь Расула Чарыева от дисквалификации. Вместо него в воротах впервые в отборочном турнире вышел его партнер по «Аркадагу» Рустем Ахаллыев. «Этим самым я отвечаю на второй вопрос: почему играл Ахаллыев? Потому что он тоже наш игрок национальной сборной, наш вратарь. Тренерский штаб пришел к выводу, что сегодня начнет игру Рустем. Но какого-то разговора про желтые карточки вообще в целом не было», – подчеркнул главный тренер.

«А так, чтобы мы страховались, получит – не получит… У нас сегодняшняя игра была как финал. И мы на предматчевой пресс-конференции договорились, говорили, что сперва будем думать об одной игре – о Китайском Тайбэе, а потом уже о другой (о Таиланде – ред.). То есть вот с таким принципом мы вышли. Желтые карточки не надо связывать с местами в составе», – добавил Мередов.

Примечательно, что в матче ни один игрок сборной Туркменистана не получил предупреждения. Иракский арбитр Юсиф Хасан показал всего одну желтую карточку в матче – футболисту Китайского Тайбэя Цзы-Мин Хуану.

Сборная Туркменистана одержала победу над командой Китайского Тайбэя со счетом 3:1 в домашнем матче отборочного турнира Кубка Азии-2027. Туркменская команда с 12 очками сохранила лидерство в группе D, опережая Таиланд по дополнительным показателям.

Решающий матч между этими командами состоится 31 марта 2026 года в Таиланде. Победитель выйдет в финальную часть турнира, который пройдет в Саудовской Аравии. В случае ничьей преимущество будет у Туркменистана благодаря домашней победе 3:1.