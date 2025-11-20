«Кыргызалтын» поздравил Диниева с дебютным голом за сборную Туркменистана

Пресс-служба кыргызского футбольного клуба «Кыргызалтын» поздравила нападающего своей команды Мейлиса Диниева с первым голом за национальную сборную Туркменистана, забитым в матче отборочного турнира Кубка Азии-2027 против Китайского Тайбэя.

25-летний форвард вышел на замену на 70-й минуте встречи и спустя девять минут открыл счет своим голам за сборную. На 79-й минуте Диниев отличился с передачи Теймура Чарыева, установив окончательный счет 3:1 в пользу Туркменистана.

«Поздравляем Мейлиса Диниева с вызовом в национальную сборную Туркменистана! Он усилил игру команды и отметился забитым голом в матче против Китайского Тайбэя. Встреча завершилась победой Туркменистана со счётом 3:1. Мы гордимся Мейлисом и желаем ему дальнейших успехов как в клубе, так и на международной арене! Алга, чемпион!» – говорится в официальном заявлении клуба.

Игру Диниева положительно оценил и главный тренер сборной Туркменистана Ровшан Мередов. «Диниев вышел, он сделал то, что должен был сделать, он вышел и усилил команду», – сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

Победа над Китайским Тайбэем позволила сборной Туркменистана сохранить лидерство в группе D отборочного турнира Кубка Азии-2027 с 12 очками, опережая Таиланд по дополнительным показателям. Решающий матч между этими командами состоится 31 марта 2026 года в Таиланде.