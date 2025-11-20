В Королевстве Марокко аккредитован посол Туркменистана

Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Королевстве Марокко (с резиденцией в Анкаре) Мекан Ишангулыев вручил свои верительные грамоты министру иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Насcеру Бурите.

Как сообщает МИД Туркменистана, церемония вручения состоялась в городе Рабат Королевства Марокко.

В ходе последующей двусторонней встречи М.Ишангулыев передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени руководства Туркменистана, адресованные Королю Марокко Мухаммаду VI.

Министр Н.Бурита выразил искреннюю признательность за тёплые приветствия и добрые пожелания, а также попросил передать ответные дружеские приветствия.

Стороны обсудили вопросы укрепления взаимоотношений между Туркменистаном и Королевством Марокко, включая расширение двустороннего политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к Международному форуму мира и доверия, который состоится 12 декабря в Ашхабаде, отмечает источник.