В Белом доме состоялась встреча Криштиану Роналду с Дональдом Трампом

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщается на странице соцсети с нападающего.

Пресс-служба Белого дома опубликовала видео встречи с подписью: «Два великих. CR7 x 45/47», где CR7 — известное прозвище футболиста, а 45/47 — порядковые номера президентских сроков Трампа.

Роналду присутствовал на торжественном ужине, организованном в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Футболист был приглашен в качестве специального гостя мероприятия.

40-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Мадрид». Португальский форвард является пятикратным обладателем престижной премии «Золотой мяч».​​​​​​​​​​​​