В Баку прошел семинар по цифровой связи для стран Центральной Азии и Кавказа

15 октября в Баку состоялся семинар «Преодоление разногласий и содействие инклюзивности посредством регионального сотрудничества», организованный Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии. Мероприятие прошло в отеле JW Marriott Absheron Baku.

В семинаре приняли участие представители правительств региона, Всемирного банка, Международного союза электросвязи, а также японские компании NEC, NTT, Toyota Tsusho и Digital Knowledge.

От Туркменистана выступил Акмухаммед Джумагулыев, ответственный секретарь редакции журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана». Он рассказал о реализуемых в стране программах модернизации телекоммуникационной системы и расширения доступа к высокоскоростному интернету.

Джумагулыев отметил, что недавно утвержденная Концепция развития цифровой экономики на 2026–2028 годы направлена на диверсификацию экономики страны. Особое внимание было уделено городу Аркадаг, где внедряются технологии «умных» городов и связь 5G.

Представитель Туркменистана выделил несколько направлений для сотрудничества с Японией: технологический трансфер, развитие «умной» инфраструктуры, подготовка IT-кадров, кибербезопасность и «зеленые» цифровые технологии.

Семинар продемонстрировал заинтересованность стран региона в использовании цифровизации для экономического развития и укрепления регионального сотрудничества.