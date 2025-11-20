ВОЗ провела в Туркменистане семинар по охране окружающей среды и здоровья

С 17 по 18 ноября Туркменистан посетила техническая консультативная миссия Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ), направленная на содействие национальным усилиям в области охраны окружающей среды и здоровья в рамках подхода «Единое здоровье».

Миссию возглавила д-р Синайя Нетаньяху, руководитель программы по оценке воздействия на окружающую среду и здоровье Европейского центра по окружающей среде и охране здоровья.

В ходе миссии состоялся национальный семинар «Наращивание потенциала в области охраны окружающей среды и здоровья в рамках подхода “Единое здоровье”», в котором приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. А. Ниязова и Академии наук страны, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Целью семинара было укрепление потенциала Туркменистана по интеграции экологических аспектов в инициативы «Единое здоровье» в рамках многостранового проекта фонда борьбы с пандемиями «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое здоровье» в Центральной Азии, в Туркменистане». Основное внимание было уделено включению принципов ЕРБ/ВОЗ в области окружающей среды и здоровья в инициативы «Единое здоровье» в секторах здравоохранения, охраны окружающей среды и сельского хозяйства. При этом подчеркивалась важность тесной межсекторальной координации в сферах охраны окружающей среды, эпиднадзора, оценки рисков и реагирования на вспышки заболеваний.

В ходе семинара также обсуждалась необходимость согласования экологических аспектов подхода «Единое здоровье» с Совместным планом действий по охране окружающей среды (в частности, с его шестым компонентом), Дорожной картой ВОЗ для Центральной Азии, Будапештской декларацией и экологическим компонентом Глобальной рамочной программы по биоразнообразию, включая Глобальный план действий по биоразнообразию и здоровью, а также с приоритетами Фонда реагирования на пандемии, чтобы обеспечить согласованную реализацию и эффективное использование ресурсов.

Миссия была организована Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане и Европейским центром ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственной санитарно-эпидемиологической службой, Министерством охраны окружающей среды, Министерством сельского хозяйства, Государственной ветеринарной службой и международными партнёрами по развитию.